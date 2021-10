L’importanza del PUT per l’amalfitana

Il prof. Raffaele Ferraioli, sindaco di Furore e Presidente della Comunità montana penisola Amalfitana per una vita, nonché docente di Tecnica del Turismo negli istituti superiori, ammonisce quanti favorevoli all’introduzione della ZTL (traffico limitato) per il traffico sulla SS 163 amalfitana a guardarsi bene dalla pericolosità economica e strutturale di tale risoluzione che, e meno male, non troppi caldeggiano.

L’inossidabile Ferraioli ammonisce di dare la dovuta importanza al PUT dell’area in questione che venne approvato con legge 35 della Regione Campania diversi anni addietro

Questo indirizzo di legge regionale potrebbe essere una buona volta preso in considerazione, portato in discussione di tecnici con la presenza di cittadini desiderosi di dire anche la loro, con persone operanti sul campo.

Le discussioni si sono susseguite negli anni ma sono rimaste vuote parole, senza che quanti emanarono le direttive si fossero interessati per un fruttuoso prosieguo del problema e per una possibile necessaria risoluzione.