L’ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio apprezza l’impegno di Sorrento per Ecodigital e sui social ringrazia l’azione del presidente del consiglio comunale Luigi Di Prisco presente ad EcoMondo a Rimini. Ecco il post pubblicato dall’ex ministro sulla sua pagina Facebook: «La campagna Ecodigital continua anche ad Ecomondo con Luigi Di Prisco presidente consiglio di Comune di Sorrento che ha aderito e rilancia con le adesioni di Gianluca Carrabs che ha curato alcuni progetti ambientali e le sorelle Albano impegnate a Napoli per il sociale. Proprio da Napoli con Gaetano Manfredi e Giuseppe Conte avevo lanciato uno degli appelli perché le transizioni ecologica e digitale siamo coordinate. Sono una grande opportunità per il Sud e per tutta l’Italia».