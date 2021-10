L’ex calciatore Davide Moscardelli in vacanza a Positano

Divenuto famoso, non solo per aver indossato le maglie del Chievo e del Bologna, ma anche e soprattutto per la sua inconfondibile barba, che lo ha sempre accompagnato anche nel corso della sua carriera. Davide Moscardelli, nato in Belgio ma italianissimo, ex attaccante classe ’80, ha scelto Positano per il suo relax. Già nel 2017 era giunto nella perla della Costiera Amalfitana e poi, evidentemente conquistato, ha deciso di ritornare e, come allora, senza aver perso né il sorriso né la barba, Davide non si è sottratto dal fare foto e firmare autografi. Terminata la lunga esperienza nella seria A, entrerà a far parte del Totti Sporting Club di calcio a 8. Emozionatissimo, giocherà e parlerà per la prima volta con il suo mito.