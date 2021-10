LETTERA APERTA AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DOTT. MARIO DRAGHI

Riceviamo e pubblichiamo la riflessione di un nostro lettore.

Gentile Presidente,

Premesso che la maggior parte dei nostri concittadini, me compreso, ci siamo tranquillizzati all’apprendere che Lei aveva accettato il prestigioso incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, data la sua indiscutibile capacità ed esperienza in particolare quella da Lei maturata presso la B.C.E..

Il nostro paese, all’atto della sua nomina, appariva come una nave che doveva viaggiare nel mare burrascoso e quindi necessitava di un nocchiero esperto (il buon navigante si vede con il mare in tempesta).

Tanto premesso sono rimasto notevolmente sorpreso che Lei, per la decorsa scadenza del 30 settembre u.s., non abbia adottato alcun provvedimento atto a spalmare il debito maturato durante la pandemia e più volte sospeso verso la ex Equitalia, in particolare mi riferisco ai decreti di rateazione in corso, nonostante le assicurazioni, sen ben ricordo, della sottosegretaria del Ministro delle Finanze e non solo, apparse su molti quotidiani, anche di notevole pregio.

Ad ogni modo sono fiducioso che Lei, a breve, adotterà un provvedimento atto ripristinare le rateazioni che allo stato risultano decadute.

Per quanto riguarda, invece, la sospirata riforma fiscale, a mio avviso, è necessario detassare i redditi bassi ma anche quelli del ceto medio. Ritengo che è necessario tassare la ricchezza in quanto posseduta e non e NON il reddito da lavoro sia esso dipendente o autonomo.

Non ritengo giusto che lo Stato sottragga risorse alle famiglie del ceto basso o medio basso.

I lavoratori sono la ricchezza del nostro paese e bisogna motivarli NON tartassare.

Grazie ai suoi predecessori le redite parassitarie scontano un’imposta minore rispetto a quella derivante da attività lavorative. Inoltre i lavoratori, devono pagare anche i contributi previdenziali che, essendo obbligatori e non facoltativi, sono simili alle tasse anche perchè questi soldi non vengono accantonati per poi pagare ai lavoratori, a tempo debito, la spettante pensione ma servono per pagare le pensioni correnti.

Le faccio quindi presente che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro (1° articolo della Costituzione) e Non sulle rendite parassitarie, tale a me appare.

Sicuro che Lei si attiverà per ridurre le disuguaglianze la saluto cordialmente,

Francesco Di Lieto