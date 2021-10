Riceviamo e pubblichiamo

LETTERA APERTA AL DIRETTORE DELLA SOC. SITA SUD DELLA CAMPANIA E P.C. AI SIGG. SINDACI DELLA COSTIERA AMALFITANA

Egregio Direttore,

con la presente sono a rappresentarLe che dli autobus, finalmente di nuova generazione che attualmente circolano sulla “Divina” NON tutti sono confortevoli e sicuri.

Mi riferisco agli autobus di colore rosso nell’immagine i quali sono dotati di sedili di plastica dura scivolosi con grave rischio, per i passeggeri, in caso di frenata brusca, incidente, di trovarsi a terra ovvero battere la testa contro un corpo fisso (sedile, scalino ecc.) in quanto non dotati di sistema di protezione e nemmeno di un punto di appoggio per potersi mantenere.

Sicuro cha Lei prenderà atto di questo mio esposto La saluto cordialmente,

Francesco Di Lieto

P.S. LA PRESENTE E’ DIRETTA PER OPPORTUNA CONOSCENZA ED EVENTUALE REGOLAMENTO AI SIGG. SINDACI DELLA COSTIERA AMALFITANA.