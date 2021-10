Leggera scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Campania. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18.25, è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Campania, con epicentro in Irpinia, vicino Solofra..

La scossa di terremoto è stata registrata per la precisione con coordinate geografiche (lat, lon) 40.857, 14.832 ad una profondità di 9 km.

Molti i comuni nel raggio di 10 km dall’epicentro, alcuni nella provincia di Avellino e altri in quella di Salerno.

L’epicentro, come detto, è stato registrato a Solofra a seguire San Michele di Serino, Serino, Aiello del Sabato, Santa Lucia di Serino, Cesinali, Contrada, Santo Stefano del Sole; Atripalda, Montoro, Avellino; Volturara Irpina, Forino, Sorbo Serpico, Salza Irpina; Calvanico, Fisciano e Mercato San Severino.