Le telecamere di Costume & Società del TG2 si sono accese oggi su Ravello

La città di Ravello, in costiera amalfitana, è stata protagonista oggi di un servizio della rubrica “Costume & Società” del TG2. Uno dei luoghi più affascinanti della costiera e non solo, da sempre cenacolo di artisti e culla di molti amori. Ravello viene scoperta come luogo di villeggiatura e mondanità alla fine dell’800, da sempre molto amata dagli stranieri e soprattutto dagli inglesi.

Bellissime le immagini della città della musica, dal panorama mozzafiato alla stupenda Villa Cimbrone considerata uno degli giardini più importanti nati dalla cultura anglosassone e della quale parla ampiamente Giorgio Vuilleumier, direttore di Villa Cimbrone.

Ma Ravello è stata anche la culla di amori romantici ed assoluti, dei quali parla lo storico Secondo Amalfitano che conclude il suo intervento con una frase che racchiude l’essenza della città della costiera amalfitana: “Ravello è il mondo”.