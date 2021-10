Le Edizioni Pizzicato Verlag Helvetia pubblicano “CLARINSIEME”, raccolta di arrangiamenti di celebri melodie per tre o quattro clarinetti curata da Antonio De Rosa

Articolo tratto da criticaclassica ove si parla della concittadina sorrentina prof.Olga Laudonia

Edizioni Pizzicato Verlag Helvetia (Horgen, 2021) ha recentemente pubblicato CLARINSIEME, raccolta di arrangiamenti di celebri melodie per trio e quartetto di clarinetti a cura di Antonio De Rosa con la prefazione di Olga Laudonia.

La musica da camera è parte integrante del percorso formativo in ambedue gli ordini scolastici di I e II grado.

Ogni anno, i docenti di strumento sono impegnati nella ricerca e nella realizzazione di materiale sempre nuovo per lo studio della musica d’insieme: un compito non facile e che, spesso, richiede tempo e dedizione.

Quanto lavoro speso per un arrangiamento ex-novo, destinato ai propri allievi, a fronte di pochi minuti di esecuzione…?!

CLARINSIEME è una raccolta di cinque celebri composizioni, tratte dal repertorio della musica colta e popolare, trascritte per trio e quartetto di clarinetti da Antonio De Rosa. Destinata ai giovanissimi allievi dei corsi a indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado (note agli addetti ai lavori come SMIM), nonché agli studenti dei primi anni del Liceo musicale, l’opera si presenta come un utile supporto didattico per i docenti di clarinetto impegnati nelle lezioni laboratoriali.

I cinque brani, predisposti in ordine crescente di difficoltà, accompagnano i giovani discenti nella pratica della musica d’insieme.

Un piccolo repertorio “sfruttabile” anche nelle diverse occasioni di esecuzione in pubblico, che possono presentarsi nel corso dell’anno scolastico.

(dalla prefazione di Olga Laudonia)

CLARINSIEME

Indice

Per tre clarinetti

Canto popolare francese: Ah, Vous dirai-je, Maman

J. L. Pierpont: Jingle bells

L. van Beethoven: Inno alla gioia

Per quattro clarinetti

P.I. Tchaikovsky: Valzer da “La bella addormentata”

C. Gounod: Marionette