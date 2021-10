Le associazioni turistiche scrivono al sindaco di Sorrento dopo la firma del decreto che stanzia oltre 500 milioni ad Eav. Abbiamo trasmesso questa comunicazione al Sindaco di Sorrento dopo la firma del decreto che stanzia oltre 500 ml ad Eav di cui 80 sulla tratta Castellammare – Sorrento.

A nostro avviso è fondamentale capire programmi, interventi e tempi.

E soprattutto monitorare.

Gentile Sindaco

Come saprà, ieri è stato firmato il decreto per la ripartizione del fondo complementare al PNRR

Il Ministro Giovannini ha firmato tale decreto che ripartisce il fondo complementare al PNRR (Decreto 363/2021) per circa 1,5 miliardi per la messa in sicurezza ed il potenziamento delle ferrovie regionali.

Di questi 1,5 miliardi oltre un terzo (546 milioni) sono destinati alla Regione Campania e precisamente ad EAV che ha presentato, progetti importanti e strategici, in particolare per il futuro delle linee vesuviane.

Precisamente:

– 170 milioni per l’adeguamento tecnologico e sicurezza delle gallerie

– 120 milioni per l’Intelligent Traffic System

– 80 milioni per il potenziamento della tratta Castellammare / Sorrento

– 176 milioni per il rinnovo del parco rotabile

Si tratta di opere che potrebbero determinare finalmente un volto moderno alla infrastruttura ferroviaria esistente con conseguenti vantaggi per la circolazione e gli utenti.

A breve partiranno le gare e le opere dovranno essere completate entro il 2026.

A nostro avviso sarebbe molto importante organizzare un incontro con il delegato regionale ai trasporti Cascone, l’amministratore delegato di Eav Umberto De Gregorio, i sindaci della Penisola e le principali associazioni della filiera turistica per essere informati nel dettaglio su queste misure e soprattutto su quali interventi saranno destinati gli 80 milioni della linea Castellammare – Sorrento.

Potrebbe essere l’occasione per fare un punto sugli altri interventi a breve, medio e lungo termine previsti da Eav per il collegamento Napoli – Sorrento.

Si tratta di una priorità assoluta perché il 2022 potrebbe vedere incrementare notevolmente i flussi turistici e allo stato attuale il collegamento ferroviario esistente non è in grado di sostenere tali flussi.

Sarebbe veramente importante che Lei si facesse promotore di questo incontro.

In attesa di un Suo riscontro la salutiamo

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Mario Colonna

delegato Turismo Macroarea Aicast Penisola Sorrentina

Fabio Colucci

Presidente

Il Club dei 500l