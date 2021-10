Lavori dimenticati sulla Maiori-Minori

Costiera amalfitana . L’estate scorsa, sul tratto Minori-Maiori, un grosso mezzo meccanico, sistemato per dar luogo a lavori di rifacimento dei pilastri in muratura che salgono dagli scogli sottostanti fino alla sede stradale ( su alcuni di essi campeggia ancora il fascio littorio a testimonianza della vetustà dell’opera) forse male ancorato, si ribaltò, dopo aver divelto la ringhiera, sugli scogli sottostanti, trascinando con sè l’operaio sistemato in cabina. Per un vero m iracolo risultò alla fine quasi illeso grazie all’improvviso ancoraggio del braccio del mezzo-gru sugli scogli.che fermò il rotolamento in acqua.

Furono subito sistemate barriere in cemento in attesa di dare, si sperava , inizio ai lavori di ripristino. Una attesa abbastanza lunga perchè i lavori si sono ridotti alla sola posa dei cartelli stradali di segnalazione pericolo ed alla stesura del nastro colorato di delimitazione del tratto.

Dal momento che il cattivo tempo atmosferico interesserà il tratto sia dal mare che dalla strada soprastante, si è quasi certi (conoscitori delle cose data l’età) che di inizio lavori non si parlerà a breve. E così un altro pezzo di strada pericolante, con restringimenti della già limitata sede stradale, si aggiunge ad altri che si incontrano nella lunga traversata Positano-Salerno