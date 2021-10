Laureana, raccolta delle olive e voci dal mondo sotto l’albero

Si inizia presto, colazione con caffè, ore 13, pranzo e giornata finita alle 16; novità, raccolta delle olive multilingue; nella mia vita non avrei immaginato di dover inparare il tedesco o quasi,di stare lungo tempo con rumeni, “di conoscere una francese,e di far lavorare dei pachistani, c est la vie; cose che capitano, quando si è proprietari di diversi ettari di terreno agricolo con ulivi, fichi e si cerca disperatamente mano d’opera; lo spiega, senza troppi giri di parole, G.N. agricoltore, produce dell’ottimo olio, nel comune di Laureana.

Ma Laureana o altri paesi del circondario del Cilento ; fa lo stesso, non cambia niente, manodopera, quando si trova, è un miracolo. E chi ne ha bisogno cosa fa? Risponde un olivicoltore; prima si chiede in giro se c’è qualcuno che vuole lavorare, se non si trova, allora tocca chiamare operai non italiani; e qui la rosa dei loroi paesi di origine sono davvero tanti, rumeni, polacchi, africani, ecc”.

Giovanni Farzati

Olive bio del Fondo oleario Foglie e Ciuffo D’Apice Perdifumo (Salerno)