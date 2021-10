L’Ammiraglio Vella in visita ufficiale alla Capitaneria stabiese. Nella settimana appena trascorsa, la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia è stata oggetto di una visita istituzionale da parte del Direttore Marittimo della Campania Ammiraglio Ispettore Pietro Giuseppe Vella. L’Ammiraglio Vella è arrivato all’inizio della settimana, in veste ufficiale, recandosi presso la sede della Capitaneria di Porto stabiese, insieme al proprio staff di collaboratori, per una visita istituzionale alla struttura di piazzale Incrociatore San Giorgio.

L’Ammiraglio è stato accolto dal comandante della Capitaneria Capitano di Fregata Achille Selleri e, nel corso della visita, ha incontrato il personale civile e militare, al quale ha espresso la propria viva soddisfazione per i brillanti risultati conseguiti, esortandoli a mantenere gli elevati standard qualitativi raggiunti.

Ad essi l’alto ufficiale ha ricordato il ruolo centrale e strategico del porto di Castellammare di Stabia nello scenario marittimo napoletano, invitandoli a proseguire il loro lavoro con riguardo alle competenze proprie che, per legge, sono riconosciute in capo alle Capitanerie di Porto, ad esempio in materia di pesca, di demanio, di tutela dell’ambiente e che fanno del Corpo un interfaccia privilegiato per tutte le esigenze espresse dall’utenza.

Prima di congedarsi dall’”equipaggio” della Capitaneria di Porto stabiese, l’Ammiraglio Vella ha, nuovamente, espresso la vicinanza della Direzione Marittima di Napoli al comandante Selleri ed ai suoi uomini, donne ed impiegati civili, affinché, nel segno della continuità, proseguano con dedizione, passione e professionalità sulla strada della legalità e del rigore fino ad oggi intrapresa.