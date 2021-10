La tragedia di Positano, l’ira della famiglia di Fernanda: «Uccisa dallo scaricabarile»

L’intervento concernente il costone roccioso si sarebbe dovuto concludere da tempo ma a causa di un ritardo, segnalato da Anas, del raggruppamento temporaneo d’imprese “Consorzio Stabile Vitruvio Scarl” e “Impresig Srl” è ancora aperto. A nulla sono servite le rimostranze di cittadini e turisti che avevano chiesto la riapertura completa della strada. I circa 200 metri interessati dai lavori, nei quali si circola a senso unico alternato, si sono trasformati in una trappola mortale per la giovane.

Un silenzio surreale nella Città Verticale. E pure tra gli amici della studentessa che frequentava il Liceo Scientifico Statale “Gaetano Salvemini” di Sorrento. Per ricordare una ragazza sempre sorridente, amante della vita, della musica, del mare e della sua Positano, questa mattina si terrà una fiaccolata in suo onore. La dirigente scolastica, Patrizia Fiorentino, ha chiamato a raccolta tutti gli alunni del “Salvemini” per dare un segnale di vicinanza e affetto alla famiglia, distrutta dal dolore. Evitando assembramenti, nel rispetto delle norme anti-Covid, gli studenti si raduneranno in Piazza Lauro, proseguendo la marcia per largo Marano, via degli Aranci, Parco Tasso, corso Italia e parco Lauro, indossando una maglietta bianca e una candela. Un intenso momento di condivisione nel ricordo di Fernanda. Oggi si terrà anche il processo di convalida dell’arresto dell’autista che ha travolto il motorino sul quale viaggiava la ragazza.

La salma al momento resta a disposizione dell’autorità giudiziaria all’interno della sala mortuaria dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno: nella mattinata di ieri Maristella Colucci, medico legale incaricato dalla Procura, ha effettuato l’esame esterno. Il pm titolare del fascicolo, , ha richiesto una tac al cranio, all’esito della quale deciderà se disporre l’autopsia o meno.