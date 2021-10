Al termine del match Giulio Russo, allenatore della Juniores del Sorrento, si gode il 5-1 dei suoi contro l’Afragolese: “I ragazzi hanno iniziato alla grande, hanno spinto e pressato tantissimo come avevo chiesto loro; siamo riusciti ad andare in vantaggio e a sfiorare più volte il raddoppio. Poi inconsciamente ci siamo abbassati un po’ cercando di tenere palla. Siamo ancora alla prima di campionato ma sono soddisfatto perché ho visto cose che abbiamo provato in allenamento e le ho viste fatte per bene. Ovviamente c’è ancora tanto da lavorare ma a questo penso io”. Giovanni Schettino, già in ritiro con la prima squadra a Nusco, è stato tra i migliori in campo: “E’ stata una grande gara in cui siamo partiti subito forte, trovando presto il primo gol. Nel primo tempo abbiamo sfiorato più volte il raddoppio non riuscendoci mentre nella ripresa, pressando di più, abbiamo trovato diversi gol. Abbiamo giocato tutti molto bene in questa prima partita e speriamo di disputare un grande campionato”.