La ricetta di Halloween , Torta zucca e gocce di cioccolato . Halloween, fino a qualche anno fa questa tradizione era prettamente americana ma oggi si è diffusa anche in Italia.

In molti amano preparare per questa occasione, dolciumi vari per organizzare il classico dolcetto o scherzetto; per questo motivo vi annunciamo che la ricetta di oggi puo essere realizzata anche in monoporzioni; avvalendovi dell’aiuto degli stampini da muffin.

Pronti per halloween? Ecco la ricetta della torta zucca e gocce di cioccolato

L’alimento principale per questa ricetta è la zucca, una verdura dal sapore molto delicato che può essere perfetta per preparazioni sia dolci che salate. Scopriamo insieme come realizzare una gustosissima torta di zucca e cioccolato.

Ingredienti:

350 gr di zucca

280 gr di farina

3 uova

180 gr di zucchero

80 gr di olio di semi di arachide

130 gr di gocce di cioccolato

1 bustina di lievito in polvere per dolci

1 cucchiaino di cannella in polvere

1 cucchiaino di zenzero in polvere

1 pizzico di sale

zucchero a velo

Procedimento:

Per prima cosa lavate e pulite la zucca ed in seguito tagliatela a cubettini, lasciatela poi cuocere a vapore per una ventina di minuti.

A questo punto scolatela per bene e frullatela con l’aiuto di un mixer da cucina.

Versatela in una ciotola e aggiungete lo zucchero, l’olio, la cannella, lo zenzero, le uova e un pizzico di sale. Amalgamate il tutto per qualche minuto.

A questo punto unite la farina a manciate continuando a mescolare con le fruste elettriche, in ultimo aggiungete il lievito per dolci e le gocce di cioccolato.

Imburrate e infarinate uno stampo a ciambella del diametro di 22-24 centimetri con il bordo alto e versate l’impasto al suo interno. Lasciate cuocere in forno statico a 175 gradi per 45 minuti.

Prima si servire il dolce spolverate con un abbondante manciata di zucchero a velo.