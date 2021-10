La nave SEVEN SEAS EXPLORER al centro del Golfo di Sorrento

Ultimi sprazzi di turismo crocieristico con la nave Seven Seas Explorer a Sorrento , oggi 22 ottobre, autunno inoltrato.Proveniente da Taormina e diretta a Civitavecchia , per concludere la crociera partita da Trieste. Da Trieste e non più Venezia, in quanto il Canal grande è stato precluso alle grandi navi.

Seven Seas Explorer è stata costruita 5 anni fa dai Cantieri di Fincantieri (Sestri Ponente, Genoa Italy), madrina del varoHRH Princess Charlene of Monaco, ha una capacità di 800 passeggeri , in 375 cabine ,con 550 di equipaggio. Batte bandiera delle isole Marshall. A fine ottobre dirigerà nei mari Caraibici.

ITINERARIO DEI PORTI.

15 Oct 21:00 Departing from Trieste, Italy hotels

16 Oct 07:00 – 20:00 Ravenna, Porto Corsini, Italy

17 Oct 07:00 – 17:00 Zadar, Croatia

18 Oct 09:00 – 19:00 Dubrovnik, Croatia, Port Cruz

19 Oct 07:00 – 17:00 Kotor, Montenegro

20 Oct 08:00 – 16:00 Corfu Island, Kerkyra, Greece

21 Oct 09:00 – 18:00 Giardini-Naxos, Taormina, Sicily Italy

22 Oct 08:00 – 18:00 Sorrento, Italy

23 Oct 07:00 Arriving in Civitavecchia, Rome, Italy hotels

foto Broggino