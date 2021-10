La moda stile Positano protagonista della rubrica “Costume & Società” del TG2

Positano e la Moda sul TG2 a “Costume e Società” oggi la trasmissione alle 13,30 . Ancora un successo del “Fashion Day” voluto dal Comune . Non si fermano gli effetti positivi della manifestazione “Positano Fashion Day”, voluto dall’amministrazione del sindaco Giuseppe Guida organizzato dal consigliere comunale delegato Giuseppe Vespoli con l’Accademia della Moda di Napoli guidata da Michele Lettieri.

La rubrica Costume & Società del TG2 ha fatto tappa a Positano, in costiera amalfitana, per far conoscere la bellezza della città e la sua moda, nata negli anni ’60 e che resiste al tempo, continuando ad affascinare turisti e non solo. La città verticale in questo periodo rivela tutta la sua bellezza arricchita nel servizio televisivo dalle modelle che passeggiano sulla Spiaggia Grande indossando alcuni capi delle collezioni moda Positano.

Tra i tanti estimatori dei tipici abiti positanesi si ricordano anche tantissimi vip, una fra tutti, come ha sottolineato anche l’inviata Daniela Colucci, Jacqueline Kennedy che si innamorò a prima vista dei tessuti dai colori e fantasie sgargianti.

Ancora adesso, camminando per le stradine di Positano, non si può fare a meno di ammirare i tocchi di colore dei tanti capi esposti nei vari negozietti, realizzati con creatività ed amore utilizzando modelli che li rendono particolarmente romantici ed eleganti allo stesso tempo.

Ed il servizio di Costume & Società è riuscito a racchiudere in pochi minuti l’essenza di Positano e della sua tipicità.

Una esperienza straordinaria nella perla della Costiera amalfitana, con gli studenti dell’Accademia impegnati nei nostri laboratori sartoriali a creare modelli . E’ stata proprio questa collaborazione che ha creato i presupposti per nuove iniziative

“Il progetto continua – confida con entusiasmo a Positanonews Giuseppe Vespoli -, con la collaborazione di tutti a Positano si può fare molto e con l’amministrazione Guida abbiamo in riserbo grandi eventi ”