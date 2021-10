La lettera di apprezzamento di Atex al Sindaco di Sorrento. Riportiamo di seguito le parole del presidente di Atex Campania, Sergio Fedele:

Gentile Sindaco Coppola

Abbiamo appreso dai giornali che in questi giorni Lei ha incontrato una delegazione di operatori turistici degli Stati Uniti specializzati nell’organizzazione di tour di Gruppi Musicali.

Si è discusso sulla possibilità di ospitare a Sorrento in varie location e in periodi di bassa stagione esibizioni e appuntamenti musicali.

Le esprimiamo il nostro apprezzamento per questa iniziativa, collegata al Turismo americano che ha sempre rappresentato per Sorrento un punto di forza.

È evidente il Suo lavoro e il Suo impegno per tenere accesi i riflettori su Sorrento.

Le chiediamo di valutare di coinvolgere maggiormente i rappresentanti della filiera turistica Sorrentina nella preparazione di questi incontri al fine di valorizzare al massimo l’esperienza degli operatori locali.

Per una strategia efficace che preveda il rilancio del Turismo è pre-condizione assoluta, come Lei sa, il confronto metodologico tra le Istituzioni e gli operatori del settore nei tempi e nei modi giusti.

Purtroppo ad oggi tale coinvolgimento, annunciato con gli Stati Generali del Turismo, non c’è stato in numerose occasioni come questa, come l’organizzazione del G20, come la realizzazione del logo Sorrento, come le iniziative di markenting sviluppate con l’affissione di manifesti pubblicitari in alcuni aeroporti e sui bus di capitali europee, come i contenuti del progetto Percorsi e Cammini da presentare alla Regione.

Le riconosciamo e l’apprezziamo per il lavoro svolto che ha acceso i riflettori su Sorrento in un momento così complesso.

Ora Le chiediamo di definire e avviare un metodo di confronto sistematico che coinvolga la filiera turistica

Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti