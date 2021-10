La Juniores Sorrento cala il tris al Giugliano

La Juniores Sorrento cala il tris: 3-1 al Giugliano per il terzo successo consecutivo in altrettante gare dei ragazzi di mister Giulio Russo. Mattatore della giornata Caracciolo, autore di una doppietta (ha segnato il momentaneo uno a zero ed il gol che ha chiuso la gara) mentre Marciano è andato a segno dal dischetto. Gli ospiti hanno accorciato le distanze a fine primo tempo ma poi hanno dovuto soccombere alla verve dei giovani rossoneri. Per il Giugliano allenato da Enrico De Falchi, invece, si tratta della prima sconfitta in campionato. Al termine della gara il direttore del settore giovanile gialloblù, Emiliano Amata, si è complimentato con gli avversari: “E’ stata una partita molto maschia, abbiamo giocato un primo tempo ad alto ritmo e positivo da un punto di vista qualitativo. Con il passare dei minuti è venuta fuori la grande fisicità e cattiveria agonistica della squadra di casa. Merito al Sorrento per il successo e per quanto espresso in campo”.

SORRENTO – GIUGLIANO 3-1

Marcatori: 12’pt Caracciolo (S); 27’pt Marciano (S); 40’pt De Stefano (G); 35’st Caracciolo (S).