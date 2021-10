La Folgore Massa annuncia Amore e Coraggio

La Folgore Massa ha sempre un pensiero speciale per i suoi abbonati e, come da comunicato, ha lanciato una novità: “La nostra Tribuna si chiamerà “Amore e Coraggio”. Chi si è collegato per acquistare un posto a sedere avrà già notato che abbiamo dato un nome alle due tribune sugli spalti di Agerola. I nostri abbonati avranno un posto centrale riservato nella parte più bella del palazzetto. Abbiamo voluto riservare un nome che ci accompagna dai primi passi in questa serie A: Amore e Coraggio”.