La Costiera Amalfitana tra i luoghi più belli al mondo secondo la classifica di Travelers. Il sito “Travelers today” ha stilato una classifica dei luoghi più belli al mondo e da visitare, Stati Uniti esclusi. In questa graduatoria in terza posizione compare la Costiera Amalfitana.

“Se vuoi visitare la Costiera Amalfitana, ti godrai una sorpresa: questo luogo ha alcune città perfette scattare foto con case colorate come Positano, Praiano e Amalfi stessa. Inoltre – si legge sul sito di viaggi – ci sono alcune spiagge assolutamente fantastiche, passeggiate costiere e ville in montagna”.

La prima posizione di questa speciale è occupata da Barcellona in Spagna: ”Barcellona ha alcune delle architetture più singolari e stimolanti del mondo, quindi un tour dei parchi, dei musei e delle chiese della città è un must. Inizia la giornata con i tour dell’architettura stravagante di Antoni Gaudí. Pranza al vivace mercato Boqueria, poi rilassati e rilassati sulle rive della spiaggia di La Barceloneta con una bevanda fresca in mano, godendo nel contempo di una pittoresca vista sul Mediterraneo”.

In seconda posizione il Canada, con Vancouver. Fuori dal podio virtuale il parco Kruger National Park in Sudafrica e Londra in Inghilterra.