Allo stadio Comunale “Nuova Primavera” di Bellizzi, la Costa d’Amalfi si presenta privata di Parente, che ha avuto un piccolo risentimento nella rifinitura di ieri e di Pisapia. Ritornano invece disponibili capitan Proto, recuperato, ma che parte dalla panchina, insieme a Ronga e Carrafiello, anche lui rientrante dall’infortunio. Gran bella partita ma che parte con il vantaggio del Faiano all’ottavo minuto ad opera di Ascione. Per la prima volta in campo si vede una terna arbitrale tutta proveniente da Ercolano: solitamente ciascuno degli uomini che la compongono provengono da zone diverse. Il Costa d’Amalfi prova a pareggiarla in ogni modo: mister Proto apporta cambi e gli ospiti hanno diverse opportunità nel secondo tempo, ben 11 calci d’angolo battuti ma i padroni di casa controllano bene. Con i minuti che passano si affievoliscono le speranze dei costieri di trovare il risultato utile e mister Proto viene addirittura espulso. Finisce dunque così: Us Faiano – Fc Costa d’Amalfi 0-1: per i padroni di casa questa è la prima vittoria in campionato.