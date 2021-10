La città di Tramonti al TTG di Rimini

Torna in presenza il TTG di Rimini, la più grande piazza di contrattazione al mondo del prodotto turistico, con oltre 1.000 buyer internazionali provenienti da oltre 60 Paesi del mondo per comprare e conoscere le novità del prodotto turistico italiano. Sono oltre 130 le destinazioni rappresentate in 6 aree dedicate: Europa, Africa, Americhe, Asia, Global Village e Italia. Sono 3 le aree tematiche dell’area Italia: Cultura, Eno-Gastronomia, Benessere.

E nello stand di 600 metri quadri dedicato alla “Campania Divina” c’è anche il Comune di Tramonti, con i rappresentanti di “Unique Experience”, dell’associazione “I 13 borghi” e di “Tramonti Amalfi Coast Trekking”.

Una bella occasione per promuovere il territorio della costiera amalfitana, che si sta rivelando sempre più meta ambita per gli amanti del turismo “slow”.