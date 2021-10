La cantante Sonia Mosca , la vincitrice di All Together Now ai microfoni di Marco Palomba e Carlo Ametrano

Il grande scoop della cantante Sonia Mosca ai microfoni di Marco Palomba e Carlo Ametrano

L’incredibile scoop in esclusiva di Sonia Mosca: “Sanremo? Sono alle selezioni”

Sonia Mosca, cantante nata a Castellammare di Stabia e vincitrice di All Together Now , è intervenuta in esclusiva ai microfoni di Marco Palomba e Carlo Ametrano per la rubrica “A tu per tu” di ViViRadioWeb. Ecco le sue dichiarazioni:

Sonia come si è sviluppata questa tua passione per la musica?

“E’ nata insieme a me. Sono nata da due genitori musicisti quindi si può capire bene. Pensate che non ricordo nemmeno quand’è stata la prima volta che ho cantato”.

Quando hai capito che la tua passione sarebbe poi diventato un lavoro?

“Sono solamente all’inizio. Vorrei tanto altro e cerco di migliorarmi sempre di più giorno dopo giorno”.

Un consiglio che vuoi dare a chi sogna di diventare cantante?

“Innanzitutto di studiare. C’è davvero un grande studio nella formazione del cantante. Bisogna studiare e allenarsi tutti i giorni, come se fosse un sport: è la stessa cosa. Consiglio infatti a tutti quelli che vogliono diventare cantanti di impegnarsi ogni giorno della loro vita: sempre”.

E’ corretto dire che, per diventare personaggi importanti, conta l’umiltà?

“Sì. Bisogna essere semplici, umili e soprattutto unici. Bisogna avere sempre una propria identità. Molte volte, specialmente quando ero piccola, mi è stato detto: “Sei uguale a…”, che odiavo particolarmente. Serve sempre avere una propria identità però l’umiltà è la prima cosa: se si è presuntosi non si va da nessuna parte”.

Hai avuto modo di partecipare a X-Factor. Era il tuo primo provino a 16 anni e non è andato bene. Ma quanto ti ha aiutato a crescere?

“Ero disperata, ma allo stesso tempo capisci che le porte in faccia servono, altrimenti non miglioreresti. Non avresti quel qualcosa che ti permette di crescere…e ve lo dice una che di porte in faccia ne ha prese parecchie!”

Qual è il tuo sogno nel cassetto?

“Da buona italiana è partecipare e, perché no, magari vincere Sanremo. Resto però concentrata e spero di vivere sempre alla giornata. Spero infatti di arrivare in alto e di meritarmelo sempre”.

Parlando di Sanremo… ci sono possibilità nel 2022?

“Vi dico una notizia top secret: sono alle selezioni. Non l’ho mai detto prima, pensate che non lo sa neanche mio padre(ride ndr)”.

Se vuoi ascoltare l’intervista a Sonia Mosca clicca sul link che segue: http://chirb.it/0pzb6q

INSERITO DA CARLO AMETRANO

Sonia Mosca è la vincitrice della seconda edizione di All Together Now. Ma non è la prima volta che la vediamo in TV: in passato ha preso parte a X Factor e Ti lascio una canzone…

Capelli riccissimi e biondi, occhi verdi e la passione per il canto: ecco chi è Sonia Mosca, cantante napoletana che è entrata a far parte del cast di concorrenti della seconda edizione di All Together Now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Un successo preannunciato che, infatti, le è valso la vittoria dello show, battendo all’ultimo l’altro finalista Enrico Bernardo. Conosciamola meglio!

Chi è Sonia Mosca?

Classe 1992, Sonia Mosca è originaria di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, ma su di lei non abbiamo moltissime informazioni, dal momento che ha deciso di non volerle condividere sui propri social. Sappiamo che fin da piccola ha sempre amato il canto, tanto che all’età di 16 anni ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo.

Fonte foto: https://www.instagram.com/soniamoscaofficial/

Prima di approdare sul palco di All Together Now, infatti, Sonia ha scelto di prendere parte ai casting di X Factor. In quell’occasione, però, la Mosca non riuscì ad andare oltre le fasi iniziali del programma, sicuramente per la poca esperienza e la giovane età.

Nel 2009, invece, è stata la volta di Ti lascio una canzone, programma condotto da Antonella Clerici, riuscendo a far parte del cast di quell’edizione. Nel 2020, invece, la sua grande occasione: All Togeter now, la cui vittoria le ha permesso di guadagnare anche un montepremi da 50mila euro.

Per aggiudicarsi la finale del 2 gennaio 2020 intona la canzone I love the Lord, che fa impazzire i giudici del muro!

La vita privata di Sonia Mosca

Sonia Mosca è fidanzata? Sembrerebbe di no. La cantante napoletana sembrerebbe essere impegnata totalmente con la sua musica. Anche dando una rapida occhiata ai suoi social, in particolar modo Instagram, non appaiono foto al fianco di una persona che possa considerarsi il suo fidanzato.

Sonia Mosca: dove abita

Sonia Mosca vive a Salerno. Il suo lavoro, però, la porta spesso a viaggiare e così la giovanissima cantante è spesso costretta a preparare le valigie e spostarsi in tutta Italia per inseguire il suo sogno di diventare un’artista conosciuta e famosa.

4 curiosità su Sonia Mosca

– Ha un rapporto speciale con la sua mamma da cui ha preso non solo i ricci ma anche il carattere forte.

– Le piace indossare orecchini vistosi che mettono ancora di più in risalto i suoi bellissimi capelli.