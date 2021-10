La Blue Lizard Basket Capri in Municipio per la presentazione della squadra

Ieri pomeriggio la squadra al completo della Blue Lizard Basket Capri che milita nel Campionato di A2 Femminile, accompagnata dalla Presidentessa Schiano Lomoriello, dalla vice Cacace, dal coach Falbo, alla presenza del Presidente Regionale della Federazione Pallacanestro Italiana, Caliendo, è stata ricevuta in Municipio dal Sindaco Marino Lembo e dal Vice Sindaco ed Assessore allo Sport, Ciro Lembo. Il capitano della squadra, Natalia Rios, ha donato la maglia ufficiale con il numero 1 al Sindaco Lembo che ha ricambiato con il più sentito “in bocca al lupo” per la nuova ed entusiasmante avventura nel campionato di A2 con i colori della Capri sportiva sempre più in alto.