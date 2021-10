L’ Agerola frena il Massa Lubrense capolista

Nella quinta giornata di campionato di promozione, l’Agerola frena la capolista Massa Lubrense, finora imbattuta. La gara parte in salita con la rete al 13′ di Veropalumbo ma dopo 5 minuti, in seguito ad un’azione rocambolesca, è Palumbo ad approfittarne per metterla dentro. Molto contestata dai tifosi e dai calciatori la segnalazione del guardalinee di un rigore a vantaggio del Massalubrense ma Marino sbaglia dal dischetto. La partita resta sull’1 a 1, risultato giusto per una gara decisa ed equilibrata.