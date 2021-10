Ivan Propoli e Francesca Ussanto dal lockdown allo store targato Pimù Bag a Sorrento. Questa mattina una inaugurazione ricca di sorprese dolci e del mondo dello spettacolo . I due durante il lockdown hanno realizzato di tutto, anche mascherine, ora si sono specializzati, dalle borse di pelle ad altri prodotti personalizzati e accessori di moda. Oggi l’inaugurazione del primo punto vendita in via Antonino Sersale n.10 a Sorrento . ⁣Noi di Positanonews siamo andati a trovarli prima.. Ecco cosa ci raccontano in un piccolo video sulla pagina facebook ufficiale di Positanonews.it