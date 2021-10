Italia agli Oscar con lo scenario di Costa d’Amalfi nel film “E’ stata la mano di Dio”. Il nostro territorio sarà così valorizzato in un evento principale al quale parteciperà il film diretto da Paolo Sorrentino, pellicola selezionata dalla commissione competente chiamata a scegliere tra un totale di 18 film partecipanti in quanto destinati ad essere distribuiti in Italia. In caso di questa scelta attuata, sarà la Costa d’Amalfi a rappresentare la nazione con i suoi scenari utilizzati per le riprese del film “E’ stata la mano di Dio”. L’annuncio ufficiale di tutte le nominations avrà luogo il giorno 8 febbraio 2022, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà il giorno 27 marzo 2022, a Los Angeles.