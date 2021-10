Israele, no ai turisti che si sono vaccinati da più di sei mesi

Diamo uno sguardo alla stampa estera, direttamente a ynetnews , il giornale più visto in Israele .

Le nuove regole, che entreranno in vigore il 1° novembre prima del periodo natalizio, consentono ai singoli turisti che hanno ricevuto i richiami del vaccino COVID-19 di entrare ma non se sono trascorsi più di sei mesi dall’ultima dose, con alcune eccezioni. Ciò ha raffreddato gli entusiasmi de gli albergatori che sperano in qualche miglioramento circa 20 mesi dopo che Israele ha vietato alla maggior parte degli stranieri di fermare la diffusione del coronavirus.

“Quanti turisti nel mondo hanno ricevuto booster o sono seduti in quei sei mesi dopo la seconda dose?” Ha dichiarato Yael Danieli, CEO della Israel Hotel Association.

“Anche se entrambi i genitori di una famiglia sono vaccinati, i loro figli sotto i 12 anni non lo sono, quindi per lo più non possono venire in Israele”.

Israele ha offerto la terza dose del vaccino Pfizer-BioNTech a tutti i residenti sopra i 12 anni. Altri paesi, inclusi gli Stati Uniti, hanno iniziato a somministrare booster di vaccini, ma in molti casi solo agli anziani o alle persone con condizioni mediche pregresse. Ciò significa che molti aspiranti viaggiatori la cui ultima dose è stata prima del 1 maggio non possono entrare in Israele.

