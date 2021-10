Intervista alla maestra Rosita Arpaia Bevilacqua circa il ” Bullismo”

Il bullismo un serio problema giovanile come combatterlo ?

…ovviamente parlandone e spiegandone la causa. La maggior parte delle volte il bullo proviene da famiglie disagiate, per cui a mio parere bisognerebbe intervenire prima di tutto sulla famiglia e poi sul soggetto. Lasciamelo dire… Noi parliamo del bullismo riferendoci ai giovani, ma non pensi che il problema sia rivolto anche agli adulti? Binomio adulto adolescente. Purtroppo si tende a nascondere e a me non va.

Sei impegnata nel sociale quali progetti per educare i giovani contro la violenza ?

2 Si, a me piace adoperarmi per i bisognosi, lotto contro tutti i tipi di violenza. Violenza è sinonimo di mancanza di personalità di stupidità, non essere nè un vero uomo nè una vera donna…. In pratica un’ameba Io sono una docente di scuola primaria e questo è il 2 anno che sono referente per il bullismo e Cyberismo. I miei ragazzi devono avere come riferimento i compagni SPECIALI, la diversità deve essere il loro punto di forza.

In quale scuola sei impegnata?

SCUOLA IC CARITEO ITALICO DI FUORIGROTTA.

Per finire ti dico che spesse volte le mie lezioni sono multimediali. Nell’aula dove non c’è la lim adopero il mio bel tablet. I ragazzi lo adoperano anche per cercare vocaboli o avere riscontri su quello che spiego.

Devo ringraziare Davide Guida, per avermi scelto come attrice nel suo cortometraggio che tratta proprio questo argomento. Io ovviamente sarò una docente. Questo corto è di insegnamento per tutti, infatti penso di farlo visionare anche agli alunni della mia scuola.

Ultima domande… Sei una collega che ama l’arte …hai vinto un premio di prestigio sul tema del bullismo con una poesia inedita raccontaci un pò come nasce l’artista Rosita Arpaia….

3 beh io a 20 per caso conosco il mio papà artistico CARMINE COPPOLA, interprete della gloriosa maschera di Pulcinella. Ho iniziato nelle vesti di Colombina. Poi per un po di tempo mi son dovuta fermare per accudire la prole. Ma devi sapere che io e lui non vi siamo mai lasciati… Parlo del teatro. Ho fatto anche un master con Giancarlo Giannini…. e corsi vari, anche per insegnare ai ragazzi. Poi da circa 5 anni ho iniziato a scrivere.

Il mio 1 premio letterario l’ho vinto con una poesia dedicata ai bambini disabili e si intitola diversamente Dio… Così perchè io ho visto una collega maltrattare… Dal dolore una notte la composi. Loro sono la mia realizzazione. È facile insegnare ad un normodotato. Adesso sto preparando varie cosucce…. Ah poi faccio anche la giornalista. Questa cosa è nata per gioco circa 2 anni fa. Ho iniziato a fare interviste per una web TV, poi ho deciso di aprirmi un canale youtube.

ROSITA CHANNEL NAPOLI, DOVE PUBBLICO POESIE INTETVISTE ED EVENTI.