Interruzione del percorso degli autobus della Sita sull’autolinea Amalfi-Maiori-Tramonti-Nocera

La compagnia di trasporti Sita Sud comunica che, come da ordinanza sindacale emessa dal Comune di Maiori, a causa di interventi di manutenzione straordinaria è istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti in via Nuova Provinciale Chiunzi, nel territorio comunale di Maiori, a partire dalle ore 06:30 di martedì 5 fino alle ore 22:00 di mercoledì 6 ottobre 2021.

Pertanto tutti i servizi da e per Tramonti / Nocera, sull’autolinea in oggetto, saranno attestati in località Demanio (Maiori).

Si elencano, inoltre, tutte le corse che saranno sospese nei giorni 05 e 06 ottobre 2021:

– La corsa in partenza da Salerno per Amalfi alle ore 08:30;

– La corsa in partenza da Polvica per Maiori alle ore 05:00 (solo mercoledì 06 ottobre);

– La corsa in partenza da Polvica per Maiori alle ore 05:40 (solo mercoledì 06 ottobre);

– La corsa in partenza da Polvica per Maiori alle ore 12:50;

– La corsa in partenza da Polvica per Maiori alle ore 13:45;

– La corsa in partenza da Maiori per Polvica alle ore 12:50;

– La corsa in partenza da Maiori per Polvica alle ore 13:35;

– La corsa in partenza da Maiori per Polvica alle ore 18:50;

– La corsa in partenza da Maiori per Polvica alle ore 21:20;

– La corsa in partenza da Maiori per Amalfi alle ore 05:20 (solo mercoledì 06 ottobre);

– La corsa in partenza da Maiori per Amalfi alle ore 06:00 (solo mercoledì 06 ottobre);

– La corsa in partenza da Maiori per Amalfi alle ore 07:25;

– La corsa in partenza da Maiori per Amalfi alle ore 07:45;

– La corsa in partenza da Maiori per Amalfi alle ore 10:30;

– La corsa in partenza da Maiori per Amalfi alle ore 11:20;

– La corsa in partenza da Maiori per Amalfi alle ore 13:10;

– La corsa in partenza da Maiori per Amalfi alle ore 14:05;

– La corsa in partenza da Amalfi per Maiori alle ore 07:40;

– La corsa in partenza da Amalfi per Maiori alle ore 08:10;

– La corsa in partenza da Amalfi per Maiori alle ore 11:10;

– La corsa in partenza da Amalfi per Maiori alle ore 12:00;

– La corsa in partenza da Amalfi per Maiori alle ore 12:30;

– La corsa in partenza da Amalfi per Maiori alle ore 13:15;

– La corsa in partenza da Amalfi per Maiori alle ore 14:15;

– La corsa in partenza da Amalfi per Maiori alle ore 18:30;

– La corsa in partenza da Amalfi per Maiori alle ore 21:00;

– La corsa in partenza da Maiori per Corsano-Chiunzi alle ore 09:25.