Insieme per Massa Lubrense: “Vaccinarsi è giusto per far crescere economia e turismo”

Riportiamo il post pubblicato dal gruppo “Insieme per Massa Lubrense” sulla sua pagina Facebook: «Ci affacciamo al periodo invernale e la gestione del Cornavirus sarà sempre più delicata. Anche a Massa Lubrense i contagi tornano a farsi sentire. Si è scatenata una grande polemica sul tema: NO GREEN PASS, NO VAX, ma i dati statistici ci dicono che VACCINARSI È GIUSTO e il VACCINO CI PROTEGGE.

Nei nostri valori non ci teniamo a fare politica parlando alla pancia dei cittadini, ma vogliamo affermare una politica fatta con serietà e che si affida allo studio e alla razionalità. Per questo adesso ci basiamo sui dati di questo periodo autunnale: ci dicono che chi è vaccinato rischia dalle 9 alle 22 volte meno rispetto ad un non vaccinato. Questo è il dato significativo. Con i vaccini sono diminuiti anche i contagi, non solo i ricoveri e le terapie intensive, rispetto al 2020.

Certamente dobbiamo dire che il vaccino non cancella il rischio al 100%, ma possiamo notare dai dati che il virus è molto più controllabile. L’anno scorso, invece, nello stesso periodo e senza vaccini si stava ripiombando nell’incubo lockdown della primavera. Quindi, vogliamo far crescere la nostra economia, il nostro turismo? In questi tempi di virus dobbiamo farlo in sicurezza. Dobbiamo VACCINARCI».