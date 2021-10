Incidente sulla Statale Sorrentina

Sorrento / Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Scooter contro auto, grave incidente stradale sulla statale sorrentina. Due giovani a bordo di uno scooter Sh di colore nero stavano percorrendo il raccordo autostradale in direzione Salerno quando hanno impattato con violenza contro un’autovettura che viaggiava sulla corsia opposta. Un ragazzo e la sua fidanzata sono stati sbalzati dal motociclo e sono stati scaraventati sull’asfalto a causa dell’urto. A subire le conseguenze peggiori è stato il conducente, rimasto a lungo immobile a terra, anche se per fortuna pienamente cosciente. Ha riportato ematomi anche la ragazza, che è riuscita in ogni modo a rimettersi in piedi sulla carreggiata in attesa dell’arrivo delle ambulanze, giunte sul posto circa 15 minuti dopo l’incidente, che hanno condotto i due feriti al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo per le cure mediche. Sul luogo dell’impatto frontale si è recata rapidamente la polizia stradale, che ha regolato il transito delle autovetture e ha effettuato i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Traffico in tilt sulla statale per oltre mezz’ora, con code di oltre un chilometro in attesa della rimozione dello scooter, praticamente distrutto, e dei detriti rimasti sull’asfalto.