Meta ( Napoli ) Incidente sulla Meta – Amalfi, fra moto e auto. Centauro di Castellamare in ospedale, ragazza di Arola sotto choc. Poco fa un incidente sulla S.S. 145 , la Meta – Amalfi, un incidente che poteva trasformarsi in una tragedia. Lo scontro è avvenuto mentre l’auto , con a bordo madre e figlia di Arola di Vico Equense, svoltava per la salita di Alberi . Nel mentre sopraggiungeva la moto che poi si è schiantata sull’auto frantumando addirittura il vetro.

“E’ stato spaventoso, sono ancora sconvolta – dice una ragazza che era a bordo dell’auto -, ho visto questo ragazzo arrivare sul vetro e mi sono messa a piangere, temevo il peggio. Non riesco a capire come sia successo, noi stavamo imboccando la strada. Forse ci ha visto all’ultimo minuto e invece di svoltare verso sinistra per non incrociarci , si è lanciato proprio addosso a noi ”

La dinamica la accerteranno i carabinieri e la polizia municipale intervenuti sul posto, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Sorrento, per fortuna non è in pericolo di vita. Intanto c’è l’olio a terra e nessuno è intervenuto, vigili e carabinieri sono poi accorsi all’incendio vicino alle case popolari , dobbiamo solo dire grazie ai volontari sul posto, e anche alcuni familiari della stessa auto che ha subito l’incidente, se si sono evitati altri incidenti . In particolare è grave l’assenza dell’ANAS Campania, questa strada è una arteria fondamentale e il pericolo di altri incidenti è alto.

La Meta – Amalfi, strada finita già sui riflettori di Positanonews per le denunce degli abitanti contro le motociclette che sfrecciano ad alta velocità nel tratto che va dai Colli di San Pietro , in particolare nel rettilineo dove si trova il bar Lena a Piano di Sorrento , fino appunto a Meta.