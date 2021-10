Incidente sul lavoro in Campania: morto uno dei due operai

Non ce l’ha fatta uno dei due operai caduti ieri nel vuoto a Benevento mentre erano a lavoro in un cantiere.

Uno dei due operai, un giovane che avrebbe compiuto 28 anni lunedì, è spirato all’ospedale San Pio di Benevento dove era stato ricoverato in gravi condizioni subito dopo l’incidente ed era stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza.

A dare la notizia del suo decesso il primo cittadino di Benevento Clemente Mastella. “Non ce l’ha fatta Alessandro – scrive Mastella sulla sua pagina Facebook – uno dei due operai caduti ieri, mentre lavorava in un cestello sospeso in aria. Lunedì prossimo avrebbe compiuto 28 anni. Sono cristianamente vicino alla famiglia e ai suoi cari così duramente messi alla prova da questa ennesima sciagura sul lavoro”.

L’incidente che è costata la vita al 28enne si è verificata nella mattina di ieri. Secondo le prime testimonianze i due operai si trovavano sulla piattaforma aerea quando il “ragno” si sarebbe ribaltato abbassandosi all’improvviso causando danni agli operai che si trovavano l in quel momento.

Le cause di questo difetto tecnico che ha portato all’incidente sono ancora da ricercare. Per il momento la piattaforma è stata sequestrata e i Carabinieri sono al lavoro per poter avere un quadro generale della situazione.

Dopo lo scatto immediato dell’allarme, i soccorsi sono intervenuti prontamente e i due operai feriti sono stati portati in ospedale dai sanitari del 118. Poi la triste notizia.