Incidente stradale sulla Meta-Amalfi. Gravi le condizioni del centauro di Castellammare di Stabia

Ieri si è verificato un grave incidente stradale sulla Meta-Amalfi che ha visto coinvolti una moto condotta da un giovane di Castellammare di Stabia ed un’autovettura con a bordo due donne (madre e figlia) della frazione di Arola di Vico Equense. Stando alle ricostruzioni dell’accaduto, l’auto nello svoltare per imboccare la salita di Alberi è andata a scontrarsi violentemente contro la moto che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia.

Il motociclista è stato trasportato presso l’ospedale di Sorrento per le cure e gli accertamenti del caso. I medici di turno hanno disposto il ricovero per poter monitorare il quadro clinico. Il giovane motociclista di Castellammare di Stabia non è in pericolo di vita ma le sue condizioni restano gravi e richiedono la permanenza presso il nosocomio sorrentino.