Incidente mortale a Positano, sottoposto a fermo l’autista del minivan

Tutta la comunità di Positano è in lutto per la tragica scomparsa di Fernanda, deceduta questa mattina in seguito all’incidente stradale che l’ha strappata prematuramente e violentemente all’affetto della sua famiglia, dei suoi amici e di tutta la città verticale. Un dolore fortissimo che si percepisce in questo giorno di ottobre, una coltre nera che si è abbattuta all’improvviso sul paese.

Fernanda stava percorrendo la S.S. 163 Amalfitana alla guida del suo ciclomotore, come faceva quasi tutte le mattine per raggiungere la scuola. Ma questa mattina il suo percorso è stato interrotto dallo scontro fatale con un minivan turistico che proveniva dal senso opposto di marcia e l’impatto purtroppo non le ha lasciato scampo.

In attesa dei risultati dell’esame esterno sul corpo senza vita della 17enne, proseguono le indagini per ricostruire l’accaduto ed accertare le responsabilità.

Nel frattempo l’autista del minivan è stato sottoposto a fermo. Se dovesse essere accertata la sua responsabilità nell’incidente dovrà rispondere del reato di omicidio stradale.