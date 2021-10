Incidente mortale a Positano, i lavori di oltre 5 milioni di euro al cantiere si sarebbero dovuti concludere il 2 settembre 2021

Positano ( Salerno ) . Siamo stati sul posto in cui questa mattina si è verificato l’incidente mortale nel quale ha perso la vita la giovane Fernanda. Proprio qui c’è il cartello affisso dall’Anas sul cantiere riporta chiaramente come data di inizio lavori quella del 20 luglio 2020 e come data di fine lavori quella del 2 settembre 2021. Non ci sono altri indicazioni, di eventuali proproghe se ci sono state o meno, che dovrebbero essere indicate regolarmente di norma sulla cartellonistica per ogni tipo di lavoro. Ad oggi, 21 ottobre 2021, il cantiere non è stato chiuso e persiste il restringimento della carreggiata con l’installazione di impianto semaforico per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato.

Il pericolo in questo tratto della S.S. 163 della Costiera amalfitana, nella trafficata strada che porta da Amalfi a Sorrento, località turistiche importanti, è sempre trafficatissimo , auto che passano col rosso, semaforo troppo “corto”, fatto sta che Positanonews ha lanciato l’allarme più volte, documentando con video dettagliati gli incidenti e le auto che percorrevano anche con il rosso o in contemporanea in un tratto che doveva essere a senso unico alternato, come se si ignorassero i semafori, e chiesto di terminare i lavori incredibilmente lenti, inascoltato . Indubbiamente uno stato dei luoghi che comporta inevitabili pericoli stante anche la particolare conformazione della S.S. 163 che, in prossimità delle curve, è caratterizzata da un’inevitabile limitazione della visibilità. Transitare nel tratto di strada compreso tra i due semafori rappresenta un rischio elevato per la non sempre perfetta sincronizzazione dell’impianto semaforico con la durata del tragitto da ambo i lati, anzi se c’erano due autobus, ed è capitato, quasi sicuramente si arrivava dall’altro lato che era già scattato il verde, ed anche per i tanti che, in spregio di qualsiasi sicurezza, decidono di passare anche quando il semaforo è rosso sperando di non trovare nessun veicolo che provenga nel senso opposto di marcia.

Dopo la tragedia di questa mattina, che ha gettato nel lutto e nel dolore la comunità di Positano, auspichiamo che il cantiere possa essere rimosso al più presto per garantire la sicurezza e l’incolumità dei tanti che ogni giorno percorrono quel tratto di strada ed affinché tragedie simili non si possano più ripetere.