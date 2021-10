Incidente in costiera amalfitana: auto si capovolge sulla statale a Praiano

Attimi di terrore in costiera amalfitana, a Praiano, dove una Fiat Panda si è capovolta nel bel mezzo della carreggiata. Ci troviamo in via Roma, sulla strada statale 163 “amalfitana”, nei pressi dell’Hotel Costa Diva di Praiano. Non siamo a conoscenza dell’entità del danno o della dinamica, che sarà minuziosamente ricostruita dalle forze dell’ordine.

Si tratta di un incidente davvero inusuale, soprattutto in una strada talmente stretta che non permette brusche sbandate. Un ribaltamento è quasi sempre correlato a un mix tra velocità, distrazione, e in molti casi anche malasorte. Ci si ravvede in modo brusco e allora si frena, determinando lo spostamento del peso nella parte anteriore del veicolo, che diventa incontrollabile e si stacca da terra.