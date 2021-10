Incidente a Maiori tra una Jeep nera e una Ford bianca

Maiori ( Salerno ) . Poco fa un incidente a Maiori sulla statale Nuova Chiunzi tra una Jeep nera e una Ford bianca. Per fortuna degli autisti ad essere incidentate sono solo le auto e nessuno si e’ fatto male. Capita molto spesso su questa strada della Costiera amalfitana che si facciano incidenti perche’ si viaggia ad una velocita’ poco raccomandabile. Per fortuna l’incidente e’ stato di lieve entita’ , con danneggiamenti alla fiancata della Ford Bianca, mentre la Jeep nera ha riportato pochi danni soltanto sulla parte anteriore. Sul posto presenti i carabinieri di Tramonti , come riportato dall’immagine, poi è stato attivato il 118 dall’Ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello .