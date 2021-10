In provincia di Campobasso una statua dedicata a Maradona in occasione del suo compleanno

Sabato 30 ottobre ricorre il compleanno del calciatore Diego Armando Maradona ed in tale occasione il comune molisano Castellino Del Biferno, in provincia di Campobasso, dedicherà un’intera giornata al Pibe de Oro inaugurando anche una statua in suo onore che sarà posizionata in un apposito tempietto. Ad annunciare l’iniziativa è il sindaco del paese, Enrico Fratangelo, che ha realizzato lui stesso la statua.

“Feliz Cumpleanos Diego” comincerà alle 11.30 con la cerimonia di consegna di alcune cittadinanze onorarie. Nel pomeriggio invece alle 15.30 ci sarà una Santa Messa con la benedizione della statua di Maradona che è stata chiamata “D10S”. Seguirà, alle 17.30, una processione verso un “tempietto” che è stato appositamente realizzato per ospitare la statua. La giornata si chiuderà in serata con l’esibizione di diversi artisti.

Già lo scorso anno nello stesso comune ci fu un’altra singolare iniziativa dedicata al calciatore argentino: furono coniate delle monete con l’immagine di Maradona.