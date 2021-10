In mongolfiera sulla Reggia di Carditello

San Tammaro (CE) Vi piacerebbe ammirare dall’alto la Reggia di Carditello? L’antica residenza borbonica dedicata alla caccia, all’allevamento dei cavalli di razza reale e alla produzione agricola sperimentale. Ebbene grazie al progetto “Volare sull’Arte” per tutto il mese di ottobre nei weekend sarà possibile farlo. Le date del programma dedicato ai voli sono sabato 16 e 23 ottobre quindi unica data domenicale il 31 ottobre, sempre a partire dalle ore 18:00 fino alle 21:30. Tempo metereologico permettendo, sarà possibile sperimentare l’ascesa in mongolfiera sull’antico complesso architettonico borbonico. Si tratta di viaggi in a volo vincolato con ancoraggio svolti in massima sicurezza. Il Real Sito di Carditello, situato nella provincia di Caserta, nel cuore della Campania Felix, fu costruito per volere di Ferdinando IV di Borbone nel 1787, nell’area individuata già alla metà del XVIII secolo da Carlo di Borbone e destinata all’allevamento di cavalli di razza reale e alla produzione agricola e casearia. Progettato dall’architetto romano Francesco Collecini, allievo di Luigi Vanvitelli, il Real Sito è composto da una palazzina centrale sormontata da un loggiato e da un belvedere, affiancata da altri edifici di servizio, e da un ampio galoppatoio ellittico, delimitato da due fontane con obelischi e con un tempietto circolare nel mezzo. Il massimo splendore dalla Reggia viene raggiunto negli anni immediatamente seguenti il completamento, va infine ricordato che il famoso pittore di corte Jacob Philipp Hackert (1737 – 1807), che si occupò sia della Reggia di Caserta che di San Leucio, ricevette dal Re anche l’incarico della direzione delle decorazioni e dell’arredo dell’appartamento reale presente anche in questo complesso.

