Milano. L’Università degli Studi di Milano-Bicocca ospita dal 1 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022 la mostra “IllusiOcean, un viaggio tra le meraviglie del mare attraverso il linguaggio delle illusioni” realizzata dall’Ateneo in collaborazione con Mondadori Media e il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Tra gli scopi della mostra sul mare, quello di sensibilizzare la società civile, le scuole di ogni ordine e grado, il mondo accademico e la comunità scientifica sull’importanza di raggiungere gli obiettivi fissati dalle Nazioni unite nell’ambito dell’Agenda 2030. In particolare con la proclamazione del Decennio delle Scienze del mare per lo Sviluppo Sostenibile (2021-2030) l’UNESCO punta a facilitare il raggiungimento dell’Obiettivo 14: conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine. Per i visitatori sarà possibile osservare la biodiversità del mare maldiviano avendo l’impressione di essere all’interno di un sottomarino, scoprire i misteri delle creature che abitano i fondali tra pareti ricoperte di specchi, insegnare ai bambini a riconoscere gli organismi che popolano i nostri oceani. L’esposizione resterà aperta al pubblico, con prenotazione obbligatoria, il venerdì e due sabati al mese dalle 11:00 alle 18:00.

info Università degli Studi di Milano-Bicocca: http://www.unimib.it

info IllusiOcean : http://www.illusiocean.it

