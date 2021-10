Il Vico piazza un altro colpo! Acquistato il difensore centrale Marco Pisapia

Il Vico Equense 1958 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Marco Pisapia. Classe 2000, Pisapia è un difensore polivalente. E’ per natura un difensore centrale ma all’occorrenza può giocare anche come terzino o esterno in un centrocampo a cinque. Cresciuto nello Sporting Vietri e nella New Maryrosy a Salerno, ha vestito per 4 stagioni la maglia del Costa D’Amalfi, collezionando più di 80 presenze e indossando anche la fascia di capitano.