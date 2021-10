Il supporto del farmacista per l’approccio alle problematiche di salute

Insieme al medico di famiglia, il farmacista è uno dei punti di riferimento sul territorio per la presa in carico e gestione delle problematiche legate alla salute di se e dei propri cari. Dopo essersi laureato in farmacia, il farmacista consegue un esame di abilitazione alla professione senza il quale non potrebbe operare in farmacia. Quale è il ruolo di questo importante professionista sanitario e quale è il suo spazio di azione nell’ambito salutistico? A rispondere a questa domanda è il Codice deontologico del farmacista, documento che «raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino – si legge -, della collettività e a tutela dell’etica, della dignità e del decoro della professione del farmacista ed è lo strumento di riferimento dell’Ordine professionale e degli iscritti all’Albo».

Sul ruolo del farmacista, il Codice evidenzia che egli deve «operare in piena autonomia, libertà, indipendenza e coscienza professionale, conformemente ai principi etici propri dell’essere umano e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita, senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura». Tra le funzioni assegnate al farmacista, rientra quella di collaborare con autorità ed enti sanitari, ma anche partecipare ad attività di sperimentazione e ricerca, avere un ruolo nelle medicine non convenzionale, dedicarsi alla dispensazione e fornitura dei medicinali, preparazione galenica di medicinali in farmacia e prestare il proprio servizio per farmacovigilanza, aderenza e appropriatezza terapeutica, oltre che pharmaceutical care e presa in carico del paziente.

Il farmacista è soggetto a una serie di obblighi, tra cui «indossare il camice bianco unitamente al distintivo professionale e a un tesserino identificativo con indicazione del nome, del cognome, nonché del numero di iscrizione all’Albo e dell’Ordine di appartenenza. Il distintivo può essere integrato anche nel tesserino identificativo». In merito all’attività di consiglio e di consulenza, nel codice si evidenzia che «nell’attività di dispensazione, consiglio e consulenza professionale, il farmacista garantisce un’informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni e interazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione». Ruoli cruciali, dunque, che portano il farmacista a essere parte attiva in ambito di salute sul territorio, senza dimenticare la sua grande disponibilità incondizionata a fornire, sempre e comunque, giusti consigli e suggerimenti professionali.

A cura della Farmacia Elifani di Meta ( Napoli ) .