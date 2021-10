Il Sorrento vince di misura il match infrasettimanale con il Brindisi

Vince con merito il Sorrento contro il Brindisi, decisivo il gol di Gargiulo nel primo tempo. Tante occasioni sciupate per il raddoppio nella ripresa da parte dei rossoneri che fanno un dato importante in classifica. Cioffi ha optato per la difesa a 4 con Acampora all’esordio in campionato dal primo minuto. Cassata (che ha preso nell’undici titolare il posto di Diop) è stato schierato dietro le punte con licenza di svariare. Al quinto imbeccata di Mezavilla per Iadaresta che però – da buona posizione – di testa ha mandato a lato. Al 14’ Sorrento in vantaggio: cross da destra di Manco, frittata difensiva confezionata da Nallo che appoggia indietro mettendo fuori causa il portiere ospite e Gargiulo (2ª rete in campionato) sulla linea la spinge in porta. Sorrento a caccia del raddoppio con Cassata in due circostanze (clamorosa la seconda occasione) con Cervellera che in entrambe le circostanze ha vinto il duello. Ad inizio ripresa – su azione d’angolo – il neo entrato Badje (molto attivo) ha fallito di testa il gol del pareggio da ottima posizione. Sorrento invece pericoloso in contropiede con il solito Cassata e con il subentrante Sosa che al 28’ su assist di Gargiulo ha calciato addosso a Cervellera (bravo poco dopo su un destro da posizione defilata di Iadaresta). Fino alla fine, il Sorrento si è difeso con ordine portando a casa un risultato prezioso.