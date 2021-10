Il Sorrento si prepara per affrontare il San Giorgio

Da ieri è iniziata la preparazione del Sorrento, in vista della nona giornata di campionato in cui i rossoneri saranno impegnati nel derby con il San Giorgio. Domenica alle 14.30, prima del fischio iniziale, allo Stadio Italia sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Giuseppe Porrino, ex portiere del costiero (1984-1986) che si è spento nei giorni scorsi. Come sempre i tifosi, per accedere allo stadio, dovranno essere muniti di Green Pass, anche ottenuto a seguito di tampone con esito negativo eseguito nelle 48 ore antecedenti il match.