Il Sorrento si ferma “alla Rotonda”

Si ferma il Sorrento in casa del Rotonda dove perde malamente per 3-0. Male gli uomini di mister Cioffi che nei primi 15 minuti di gioco avevano rischiato più volte di andare in vantaggio, ma che poi, già dal 20′ dopo il gol di Ferreira, avevano mostrato di non riuscire a reagire. Il Rotonda, approfittando del buon momento, ci mette grinta e al 38′ va al raddoppio grazie a Adeyemo. Finisce il primo tempo 2-0 per i padroni di casa ma nella ripresa la musica non cambia: uomini rossoneri importanti, come Iadaresta e La Monica, vengono meno e gli altri commettono degli errori anche su semplici passaggi. Il Rotonda ci crede e al 65′ Ferreira appoggia facilmente in rete il cross rasoterra di Adeyemo dalla destra, finalizzando il più classico dei contropiede. Doppietta dunque per Michel Ferreira che lo scorso anno è stato costretto ad un lunghissimo stop dovuto ad infortunio. Negli ultimi minuti di gioco si vede una timida reazione del Sorrento con Gargiulo che costringe il portiere ad una bella parata. Rotonda-Sorrento finisce quindi 3-0, con i padroni di casa che abbandonano l’ultimo posto in classifica a zero punti, portandosi al penultimo posto a +3 e con gli ospiti costretti ad una profonda riflessione per cercare di risalire la china già a partire da domenica prossima in casa del Molfetta.