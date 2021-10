Il Sorrento pareggia in casa della capolista San Giorgio

Un pareggio in casa della capolista va preso sempre con il sorriso sulle labbra, ma stavolta resta un sapore amaro in bocca ai nostri ragazzi. Dopo il doppio vantaggio, complice la doppietta di Giorgio Esposito, è arrivata la rimonta del San Giorgio che mantiene così la sua imbattibilità esattamente come il Sorrento – che però ha una gara in meno. Dieci punti in 4 partite sono un ottimo bottino per i giovani di Giulio Russo: avanti così!