Il Sorrento Juniores si aggiudica la trasferta a Marigliano con il risultato di 1-2. Una doppietta di Marciano – entrambe le reti su calcio di rigore – regala il successo ai rossoneri, che continuano la scia positiva iniziata nella precedente partita. Per Marciano si tratta della quarta rete in 2 gare in campionato. I peninsulari si mantengono a punteggio pieno.